Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da ulaşımda yoğun olarak tercih edilen arterlerden Darende Caddesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarında da sona geldi.

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Deforme olduğu için ulaşımda olumsuzlukların meydana geldiği 2 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenileniyor.

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Tamamlanarak trafiğe açılan kısımlar sürücülerin büyük beğenisini kazanırken, kalan kısımların da kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

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Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu, ticaret ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan arterde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede ulaşım standardı artırılacak.

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Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi