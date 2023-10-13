Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da ulaşımda yoğun olarak tercih edilen arterlerden Darende Caddesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarında da sona geldi.

Deforme olduğu için ulaşımda olumsuzlukların meydana geldiği 2 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenileniyor.

Tamamlanarak trafiğe açılan kısımlar sürücülerin büyük beğenisini kazanırken, kalan kısımların da kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu, ticaret ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan arterde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede ulaşım standardı artırılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.