Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturduğu Doğa Yürüyüşleri programı kaldığı yerden devam ediyor.

Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Araştırma Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin yeni rotası Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi kırsalında bulunan Galgamaç Şelalesi oldu.

Farklı yaş gruplarından toplam 90 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte doğaseverler, yaklaşık 7 kilometrelik mesafe kat etti.

Mavi ve yeşilin ahenkle buluştuğu bölgede dar ve engebeli yolları aşan doğa tutkunları, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Galgamaç Şelalesi’ne ulaştı.

Bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın tadını çıkaran ve hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştiren doğaseverler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin doğal güzelliklerine ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.

“Şehrimizin Doğa Harikası Mekânlarını Tanıma Fırsatı Buluyoruz”

Katılımcılardan Ali Kazancı, “Öncelikle bu güzel etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve KADAK’a teşekkür ediyorum. Doğaseverler için çok güzel ve faydalı bir program oldu” dedi. Ercüment Yıldırım ise, “Çok güzel bir etkinlik oluyor. Doğayla iç içeyiz. Büyükşehir Belediyemizin etkinlikleri sayesinde Kahramanmaraş’ın tabiat harikası mekânlarını görme fırsatımız oluyor” diye konuştu.