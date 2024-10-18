Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 8 gündem başlığı görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda; gelir tarifeleri, taşınmaz tahsisi, ek ödenek talepleri ve imar plan tekliflerinin yanı sıra ilçelerin ihtiyaç ve talepleri de görüşüldü.

Hizmet kalitesini artırmak için Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna; 17 adet kamyon, 1 adet arazöz ve 2 adet çekici tır alınması da meclis toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Dilek ve temennilerle noktalanan meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.