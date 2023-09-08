Şehir genelinde ulaşımı iyileştirmek için bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde Kabaktepe ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan ve deforme olduğu için araç trafiğinde aksamalara neden olan grup yolunda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca 18 kilometrelik grup yolunda gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım standardı iyileştirildi.

Çalışmalarla bölgede ulaşımın iyileştirildiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Kabaktepe Muhtarı Oruç Gedikli, “Büyükşehir Belediyesi, mahallemize ulaşım sağlayan yolumuzu sathi asfalt ile yeniledi. Mahallemizin ve bölgedeki diğer mahallelerin ulaşımı iyileştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.