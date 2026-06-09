Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da hayata geçirdiği projelerle kentsel yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Elbistan’ın merkez mahallelerinden Tepebaşı Mahallesi’nde önemli bir çalışma başlatıldı. Mahallenin en yoğun kullanılan güzergâhlarından Tepebaşı Caddesi’nde kapsamlı bir çalışma hayata geçiriliyor.

3,2 Kilometrelik Güzergâha Çift Yönlü Yürüyüş Yolu

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefleyen proje kapsamında, toplam 3,2 kilometre uzunluğa sahip Tepebaşı Caddesi boyunca çift yönlü yürüyüş yolu oluşturulacak. Etaplar halinde yürütülen çalışmalarda, caddenin her iki tarafında modern ve estetik bir yaya ulaşım ağı kurulması planlanıyor. Çift yönlü olarak kilit parke imalatları gerçekleştirilerek yayaların kullanımına uygun, düzenli ve güvenli yürüyüş alanları oluşturuluyor.

17 Bin Metrekare Kilit Parke

Proje kapsamında Tepebaşı Caddesi’ne toplam 17 bin metrekare kilit parke uygulanacak. Çalışmalar tamamlandığında cadde boyunca kesintisiz bir yürüyüş yolu ağı oluşturularak hem yayaların güvenliği artırılacak hem de bölgenin görünümüne modern bir kimlik kazandırılacak. Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilen yatırımın, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar açısından daha erişilebilir ve güvenli bir ulaşım ortamı sunması hedefleniyor.

Yürüyüş Yolu İmalatının Ardından Sıcak Asfalt Serimine Başlanacak

Tepebaşı Caddesi’ndeki çalışmalar yürüyüş yolu imalatıyla sınırlı kalmayacak. Yürüyüş yolu imalatlarının ardından caddede sıcak asfalt serimine geçilecek. 3,2 kilometre uzunluğundaki cadde baştan sona sıcak asfaltla buluşturularak araç trafiğinde de konfor ve güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak. Yürüyüş yolu ve asfaltıyla en kısa süre içerisinde yenilenerek son derece modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak caddeyle bölgeye katma değer sağlanacak.