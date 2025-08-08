Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde anlamlı bir projeyi hayata geçirerek, şehrin tüm ilçelerinden gelen engelli vatandaşların Geleneksel Ağustos Fuarı’na konforlu ve erişilebilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Proje kapsamında, dokuz ilçe ve iki merkez ilçe olmak üzere toplam on bir ilçedeki engelli bireylerin fuar alanına eşit şartlarda katılımı sağlanıyor. Özel ulaşım düzenlemeleri ile fuar ziyareti engelli vatandaşlar için kolay ve keyifli hale getiriliyor.

Ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri de fuar alanında aktif görev alarak ziyaretçilere rehberlik ediyor, etkinliklerden en iyi şekilde faydalanmaları için destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması, hem engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiriyor hem de fuar alanında herkes için kapsayıcı bir ortam oluşturuyor.