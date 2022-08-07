Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve gösteriler çocuklarla bir araya geldi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de üç seans olarak sahnelendi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde tüm çocuklar gönüllerince eğlenerek etkinlikleri düzenleyen büyükşehir belediyesine teşekkür ettti.