Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Göksun’un Kavşut Mahallesi oldu.

Mahalleye kazandırılan yeni mezarlığa ulaşım sağlayan arterde tamamlanan zemin hazırlıklarının ardından kilit parke ve bordür uygulamalarına başlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla mezarlık yolu ve mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan yollar toplam 4 bin metrekare kilit parke ile kaplanıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla yeni mezarlık yolunun ulaşımının iyileştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)