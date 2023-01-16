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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi , şehrin muhtelif bölgelerinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’un kırsal mahallelerinden Acıelma’da kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Arterler ulaşıma açık tutulurken, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi. Vatandaşlar, sürdürülen çalışmalar sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı!

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı!

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