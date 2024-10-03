Büyükşehir Belediyesi, bölgenin önde gelen sağlık turizm tesislerinden Ilıca’da gerçekleştirdiği yağmursuyu tahliye kanallarının inşasını tamamladı. Yeni kanallarla yağışların ardından arterlerde biriken yüzey sularının tahliyesi sağlanarak bölgenin sorunu çözüme kavuşturuldu.

Yerleşim yerlerinin sorunlarını çözüme kavuşturarak mahallelerin standardını iyileştirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin önde gelen sağlık turizm tesislerinden Ilıca’nın bir sorununu daha çözüme kavuşturdu. Yağışların ardından mahallenin ana arterine biriken ve ulaşımda aksamalara neden olan yüzey sularının tahliyesi için bölgeye yaklaşık bir kilometrelik v kanal inşa edildi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yağışların ardından arterlerde biriken yüzey sularının tahliyesi sağlanarak bölgenin sorunu çözüme kavuşturuldu. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Ilıca halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Çalışmaların Ilıca için önemine değinen Muhtar Cuma Karalar, “Yağışlar sonrası tüm yüzey suları mahallemize ulaşım sağlayan ana arterin kenarında birikiyor ve erozyona neden oluyordu. Ayrıca ulaşımda da sorun yaşıyorduk. Fırat Görgel Başkanımızın talimatıyla yol kenarına v kanal yapılarak su birikintilerinin önüne geçildi. Çok güzel bir hizmet oldu. Mahalle halkımız da son derece memnun. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.