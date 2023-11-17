Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar esnasında ortaya çıkan ve çevreye rastgele bırakılan moloz, inşaat atıkları ve enkaz kalıntılarının temizliğini hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mahalle ve sokaklarda detaylı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla, çevreye bırakılan molozları iş makineleriyle bulundukları yerden alarak hafriyat döküm sahasına naklediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kent estetiğinin sağlanması, insan sağlığına zararlı atıkların bertaraf edilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.