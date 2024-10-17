Her türlü acil müdahale gerektiren durumda vatandaşların yanında olan; profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Özel Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini misafir ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ziyaret sırasında özel gereksinimli miniklere, yangın söndürme, kurtarma ve acil müdahale gibi görevlerin nasıl yerine getirildiği anlatıldı.

Ayrıca itfaiyecilerin yangın, deprem ve trafik kazaları gibi farklı türdeki olaylara nasıl hazırlandıkları ve bu tür durumlarda hangi araç ve ekipmanları kullandıkları detaylı bir şekilde gösterildi.

Özellikle yangın söndürme hortumları, kurtarma ekipmanları ve yangın söndürme araçları gibi donanımlar, minik misafirlere yakından tanıtıldı.

Ziyaret sonunda minik itfaiyecilere bir sürpriz yapılarak oyuncak itfaiye araçları hediye edildi.

Bu anlamlı hediye çocukları bir yandan mutlu ederken bir yandan da itfaiyecilik mesleğine olan ilgilerini de pekiştirdi.

Özel gereksinimli çocukların hayatında unutulmaz bir anı bırakmayı amaçlayan etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmanın ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmenin güzel bir örneği oldu.

İtfaiye Dairesi Başkanı Onur Erdi, bu tür etkinliklerin, çocukların hem eğitimine katkı sağladığı hem de toplumla daha yakın ilişkiler kurmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Ziyaretin, itfaiye mesleğinin tanıtımı ve afet bilinci oluşturma noktasında önemli bir adım olduğu da belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu