Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehir genelinde başlattığı ulaşım yatırımları sağanağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü oldu. Gaziantep Yolu’ndan kampüse açılan yeni güzergâhta zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimi de tamamlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarla Gaziantep Yolu’ndan Karacasu Kampüsü’ne konforlu yeni güzergâh oluşturuldu. Gerçekleştirilen çalışmalarla kampüste ulaşım konfor ve güvenliği sağlanırken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için ulaşım yatırımlarının artarak sürdüğü belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR