Büyükşehir Belediyesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde asfalt yenilemelerinin ardından kavşak ve refüj düzenlemesini de tamamladı.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için de çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Park, meydan, millet bahçesi gibi yeşil alanlarda bakım ve onarım uygulamalarını rutin olarak sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri cadde güzergahı boyunca kavşak ve refüj peyzaj uygulamasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin muhtelif noktalarında yeşil alan yenileme çalışmalarının devam edeceği ve kent estetiğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.