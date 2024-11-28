9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, büyük bir ilgi ve coşkuyla devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir projeye imza atıldı. Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden Bulutoğlu Şehit İrfan Karabıçak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ulaşım desteği sayesinde fuar coşkusuna ortak oldu. Fuara ulaşım imkânı bulunmayan 150 öğrenci, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle fuar alanına taşındı. Öğrenciler, ilk kez böyle büyük bir etkinlikte yer almanın heyecanını yaşarken, edebiyat ve kültürle dolu bir gün geçirdi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi her bir öğrenciye fuar alanındaki stantlardan kitap almaları için 100’er TL’lik hediye çeki de dağıttı.

Öğrencilere Edebiyatla Buluşma İmkânı

Bulutoğlu’ndan gelen öğrenciler, sevdikleri kitapları seçerken yazarların imza stantlarını ziyaret etme ve söyleşilere katılma fırsatı buldu. İlk kez böylesine kapsamlı bir etkinliğe katılan çocuklar, kitaplarla dolu bir dünyanın kapılarını aralarken unutulmaz anılar biriktirdi. Öğrenciler, kitap seçiminde öğretmenlerinden ve fuar görevlilerinden rehberlik alarak kendi edebiyat serüvenlerine adım attı.

Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Hem öğrenciler hem de öğretmenler, sağlanan ulaşım desteği ve hediye çeklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti. Etkinliğin çocuklara edebiyat sevgisi kazandırmada büyük bir adım olduğunu belirten öğretmenler, bu tür desteklerin öğrencilerin kültürel gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Öğrenciler Fuarı Çok Beğendi

Şehit İrfan Karabıçak İlk ve Ortaokulu Öğretmenlerinden Ayşe Neslihan Uçar, “Öğrencilerimizle bugün Kitap Fuarı’nı ziyaret ettik. Öğrencilerimizi buraya getirmekte zorluk yaşıyorduk ancak Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun ulaşımımızı sağladı. Öğrencilerimize sağladığı bu destek için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bulutoğlu’ndan fuarı ziyarete gelen öğrencilerden Ecem Rana Akkip, “Kitap Fuarı’nı çok merak ediyordum. Buraya gelebilmemiz için bize otobüs gönderdiler. Ayrıca hediye çeki de verildi. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir öğrenci Sultan Akgül, “Fırat Görgel Başkanımız sayesinde bu fuara gelebildim ve çok mutluyum. Bir sürü kitap alacağım. Ulaşım desteği ve hediye çeki için Fırat Başkanımıza teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti. Ayşe Reyyan Aladağ da, “Kitap okumayı çok seviyorum ve kitaplar benim en iyi arkadaşım. Bizi kitaplarla buluşturan Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.