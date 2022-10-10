Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; resim sergisinden konferansa, tiyatro gösterisinden konsere kadar çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ilk kez sahne aldı. Farklı yörelerden sevilen parçaların seslendirildiği geceye müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar şefliğinde Türk Halk Müziği Korosu; Eklemedir Koca Konak, Ayaş Yollarından Aştım Da Geldim, Garip Bir Kuştu Gönlüm, Evlerinin Önü Bulgur Kazanı, Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme, Suya Gider Allı Gelin, Pınara Gel Ki Görem gibi birbirinden değerli eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Müzikseverler de Koroya Eşlik Etti

Renkli anlara sahne olan konserde müzikseverler de hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte koro, saz heyeti ve halk oyunları ekibi sergiledikleri performansla dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Program, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan’ın tüm koro adına şef Alper Şakalar’a çiçek takdimiyle noktalandı.