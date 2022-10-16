Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Ekinözü ilçesindeki yeni çalışma noktası Demirlik – Kürtül Grup Yolu oldu.

İlçenin kırsal iki mahallesinin tek ulaşım alternatifi olan yaklaşık 20 kilometrelik güzergah, başlatılan çalışmalar kapsamında baştan sona yenilenecek.

Sathi asfalt uygulamasının hızla devam ettiği arterin yenilenmesi bölgedeki muhtarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başlatılan çalışmanın bölge için çok kıymetli olduğuna değinen Demirlik Mahalle Muhtarı Yaşar Topal, “Ulaşım sorunumuz Başkanımız Hayrettin Güngör’ün bu çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Allah razı olsun başkanımızdan” DEDİ.

Kürtül Mahalle Muhtarı Mustafa Topal ise, “Mahallemizde Büyükşehir Belediye’mizin asfalt çalışması son sürat devam etmektedir. En kısa sürede bu yolumuz tamamlanacak ve konforlu bir ulaşım sağlayabileceğiz.” diye konuştu.