Saat 19.00’da başlayan ve depremin meydana geldiği an olan 04.17’ye kadar süren yayın, şehrin dört bir yanından yapılan canlı bağlantılarla Kahramanmaraş’ın nabzını ekranlara taşıdı.

Depremde kendi acılarını bir kenara bırakıp vatandaşların yardımına koşan ve onları yalnız bırakmayan özel konukların ağırlandığı programda, katılımcılar duygu ve düşüncelerini Aksu TV merkez stüdyolarından paylaştı.

Programa konuk olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, deprem anında yaşadıklarını anlatarak o günlerin zorluklarını dile getirdi. Beşen ayrıca, deprem sonrası göreve geldiği ilk günden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde şehrin imar ve inşa süreçlerinde yapılan çalışmalara değinerek vatandaşlara bilgi verdi.

Bu anlamlı yayın, hem acıların tazelenmesine hem de şehrin yeniden ayağa kalkma çabalarının hatırlanmasına vesile oldu.