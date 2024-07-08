Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan ve Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara sağladığı desteklerle bir kez daha gönülleri kazandı. Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle özel gereksinimli Arzu Kurt ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğünü gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştiren Arzu ve Cuma çiftinin gelin arabası da kendiler kadar özeldi. Çift düğün salonuna Büyükşehir Belediyesinin engelsiz servisi ile ulaşım sağladı. Kurt ve Sarıtaş aileleri, sağlanan destekler için Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt