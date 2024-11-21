Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz İstihdam Günleri’nin ilki gerçekleştirildi. Özel gereksinimli 250 vatandaş, işveren firmalarla bir araya gelerek iş fırsatları hakkında bilgi aldı ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda düzenlenen Engelsiz İstihdam Günleri’nin ilki, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, özel gereksinimli bireyler ile işverenleri bir araya getirdi. Etkinliğin ilk gününde, farklı sektörlerden firmalarla buluşan 250 özel gereksinimli vatandaş, iş fırsatları hakkında bilgi aldı ve görüşmeler gerçekleştirdi.

İşveren ve Özel Gereksinimli Vatandaşlar Aynı Platformda

Etkinlik boyunca işverenler, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini ve beklentilerini öğrenme fırsatı bulurken; bireyler de iş dünyasının sunduğu olanakları yakından tanıdı. Program, iş arayan bireyler ile firmalar arasında bir köprü görevi görerek hem bireylerin istihdamını kolaylaştırmayı hem de işverenlerin nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Her Perşembe Devam Edecek

Engelsiz İstihdam Günleri, sadece bir günlük bir etkinlik olmanın ötesinde, düzenli bir organizasyon olarak her Perşembe saat 10.00’da Milli İrade Meydanı’nda devam edecek. İş arayan özel gereksinimli bireylerin ve işveren firmaların buluşması için sürdürülebilir bir platform oluşturan bu etkinlik, Kahramanmaraş’ın istihdam politikalarına ve sosyal dayanışma anlayışına katkı sunuyor.

Toplumun Her Kesimine Dokunan Bir Proje

Engelsiz İstihdam Günleri, özel gereksinimli bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olurken; işverenler için de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme fırsatı sunuyor. Organizasyonun düzenli olarak devam etmesi, hem bireylerin hem de iş dünyasının beklentilerini karşılayacak çözümler üretme potansiyeline sahip. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan bu anlamlı girişim, toplumsal eşitliğe ve dayanışmaya katkı sağlayarak yerel yönetimler için de örnek teşkil ediyor.

“Engellilerimizin İstihdama Katılımını Önemsiyoruz”

Engelsiz İstihdam Günleri’ne katılarak vatandaşlarla bir araya gelen İŞKUR İl Müdürü Ali Güner, “Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirdik. Her hafta Perşembe günü saat 10.00’da özel gereksinimli vatandaşlarımız ve işveren firmaları bir araya getirmeyi sürdüreceğiz. Engellilerimizin istihdama katılımlarını çok önemsiyoruz. Bugün de 250 civarında katılım oldu. İş arayan tüm engelli vatandaşlarımızı Engelsiz İstihdam Günleri’ne davet ediyoruz” diye konuştu.

“Engellilerimizin İş Dünyasındaki Sayısını Artıracak Bir Proje”

Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, “Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılımını sağlamak için Büyükşehir Belediyemiz ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen programın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engellilerimizin iş dünyasındaki sayısını artıracak bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu Programda Yeni İş Kapısı Açılacağını Düşünüyorum”

Engelsiz İstihdam Günleri’ne katılarak iş fırsatlarını değerlendiren Hasan Bozdoğan, “Burada işveren firmalarla buluştuk. Çok güzel karşılandık gerçekten. Bu tür programlar bizler için çok değerli” dedi. Navruz İspir de, “Bu organizasyondan çok memnun kaldım. Bizlerle çok yakından ilgilendiler. Bu programla bana da iş kapısı açılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.