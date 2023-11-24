Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde özel gereksinimli öğretmenleri unutmadı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde okulları ziyaret ederek özel gereksinimli öğretmenlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör’ün de yer aldığı ziyaretlerde ekipler, özel gereksinimli öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, Büyükşehir Belediyesinin daima engelli bireylerin yanında olduğunu belirtirken öğretmenler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.