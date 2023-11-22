Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için başlattığı asfalt atağını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’a bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı.

Daha önce kilit parkeyle kaplı olduğu için ulaşım standardı düşük olan ve mahallede okul, sağlık ocağı ve TOKİ Konutları’na ulaşım sağlayan 25. Sokak ve Şehit Polis İlhan İlmeç Caddesi, sıcak asfaltla yenilendi. Toplam 1,5 kilometrelik arterin yenilenmesi için yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

4,5 Milyon TL’lik ulaşım yatırımıyla Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi’nin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılırken çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten mahalle muhtarı Murat Göksoy, ulaşım yatırımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.