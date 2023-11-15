Sorumluluk alanındaki arterlerde ulaşım standardını artırmak için çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi’nde hayata geçirdiği ulaşım yatırımını tamamlayarak 1 kilometrelik yeni arteri trafiğe açtı. Sanayi Sitesi içerisinde iş yerlerine ulaşım sağlayan yeni arterle bölgede ulaşım standardı iyileştirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarla, sanayi esnafı araç geçişlerinden kaynaklı oluşan toz ve topraktan da kurtuldu. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, çalışmaların Sanayi Sitesi ve esnaf için önemine değinerek destekleri ve ulaşım yatırımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.