Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı altyapı seferberliğine de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle şehir genelinde deforme olan altyapı hatlarını yenileyen ve yerleşim yerlerine yeni şebeke hatları kazandıran Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerce mahallede yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. 91039. Sokak’ta yürütülen çalışmalarla bölgeye yeni yağmursuyu hattı kazandırılarak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fırat Görgel Başkanımız Sorunumuza Kayıtsız Kalmadı

Çalışmaların mahalle için önemine değinen Yirmiikigün Mahallesi Muhtarı Fatma Eken, “Mahallemizin yağmursuyu hattı noktasında büyük bir sorunu vardı. Yağışlarda çok ciddi sorunlar oluşuyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e arz ettik. Sağ olsun Başkanımız da sorunumuza kayıtsız kalmadı. Fırat Görgel Başkanımızın talimatıyla ekipler yağmursuyu imalatlarına başladı. Mahallem ve şahsım adına Fırat Görgel Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.