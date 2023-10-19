2023 Ulaşım Yatırımları çerçevesinde arterlerde yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması noktasında da trafik işaret ve işaretçilerinin bakım ve onarımına devam ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla; bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik kazası ve hava olayları dolayısıyla deforme olan levha ve uyarıcı işaretler yenilenirken, sinyalizasyon sistemlerinin de tamiri gerçekleştiriliyor.

Silinen yol çizgileri ve yaya geçitleri de tekrar boyanırken, asfaltı yenilenen arterlerde yol çizgi çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.