Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçe merkezinin önemli arterlerinden Orçan Caddesi ve bağlantı yollarında başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Asfalt öncesi son hazırlıkların tamamlanmasının ardından arterlerde sıcak asfalt serimine başlanacak.

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırarak vatandaşlara daha konforu seyahat imkânı sunmak için yol yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçe merkezinin önemli arterlerinden Orçan Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına da hummalı bir şekilde devam ediyor. Yerleşim yerleri, mezarlık, ticaret alanları, mesire alanı ve yeni TOKİ Konutları'na ulaşım sağlayan cadde ve bağlantı yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor. Yol Yağım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince cadde ve bağlantı yollarında asfalt öncesi kazı, dolgu ve genişletme uygulamaları hummalı bir şekilde sürüyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, trafik akışı daha güvenli ve konforlu hale getirilirken aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşların yol erişiminin de kolaylaştırması hedefleniyor. Asfalt öncesi son hazırlıkların tamamlanmasının ardından arterlerde sıcak asfalt serimine geçilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Türkoğlu halkına modern bir ulaşım ağı sunulması amaçlanıyor.