Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Türkoğlu ilçe merkezinde bulunan Orçan Caddesi oldu.

Bölgede yerleşim yerleri, ticaret alanları, mesire alanı ve yeni TOKİ Konutları’na ulaşım sağlayan arterde trafiği düzenlemek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yeni kavşak ve yürüyüş yollarının imalatı gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce bölgede yeni kavşağın imalatı ve asfalt öncesi zemin hazırlıkları yoğun bir şekilde sürüyor.

Yeni kavşak ve yürüyüş yollarının imalatı ile zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt serimine başlanacak.

Yeni kavşağı, yol çizgi uygulamaları, peyzajı ve yenilenen asfaltıyla Orçan Caddesi’nin ulaşım standardı artırılacak.