Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkoğlu’nda yürütülen çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor. İlçenin en önemli ulaşım akslarından biri olan Orçan Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt serim işlemleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla bu arter, daha konforlu ve güvenli bir hale getirildi.

Orçan Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, ilçenin bir diğer önemli ulaşım güzergâhı olan Bağlar Caddesi’ne geçti. Trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu bu arterde modern asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için yapılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Bağlar Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, Atatürk Caddesi’nde yol yapım ve yenileme çalışmalarına başlayacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olmasını hedefliyor.