Şehrin ulaşımını iyileştirmek için arterlerde bakım, onarım, yenileme ve asfalt çalışmalarını bir plan dâhilinde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması noktasında da faaliyetlerine devam ediyor.

Şehir genelinde yollarda deforme olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı sürerken, geçici konaklama merkezlerinde de ulaşımda güvenliği artırmak için kasis ve uyarıcı levha imalatları gerçekleştiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında deforme olan trafik işaret ve işaretçileri, levhalar ve sinyalizasyon sistemleri tamir edilirken, gerekli yerlere de yeni trafik işaret ve işaretçileri kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi, trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.