Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve vatandaşlara modern, konforlu bir ulaşım deneyimi sunma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu doğrultuda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların bir yenisi de şehir merkezinin önemli arterlerinden Genç Osman Caddesi oldu. Onikişubat Haydarbey Mahallesi’nde bulunan caddenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmında asfalt yenileme çalışması başlatıldı. Artan araç ve yaya trafiğine bağlı olarak yıpranan ve konforunu yitiren asfalt yenilenerek sürücüler ve yayalar için daha pürüzsüz ve emniyetli bir yol yapısı oluşturuluyor. Çalışmalar bölge halkı ve sürücülerin de takdirini kazanıyor.