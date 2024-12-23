Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen ücretsiz deneme sınavlarının ikincisi, şehir genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kütüphanelerde düzenlenen sınavlar, öğrencilerin sınav stresini azaltmayı ve eksiklerini tespit etmelerini hedefliyor. Katılımcılar, uygulamanın hazırlık sürecine büyük katkı sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Gençlik Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, bugüne kadar bin 100 öğrencinin sınavlara katıldığını ve YKS’ye kadar toplam 30 deneme sınavı düzenleyeceklerini ifade etti.