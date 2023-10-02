Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde de vatandaşları unutmadı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde çeşitli noktalarda yaşlı vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek gönüllere dokundu. Yaşlılarla sohbet eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ve ekibi, anlamlı ziyaretleriyle yürekleri ısıttı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuba Gökçen, “Büyükşehir Belediyesi olarak daima engelli ve yaşlılarımızın yanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde yaşlılarımıza yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaşlılarımızın evlerine kurduğumuz akıllı otomasyon sistemleriyle daima onları kontrol ediyor, kişisel bakımları ve temizlikleriyle ilgileniyoruz. Yaşlılarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.