Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki yaya trafiğinin konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yürüyüş yollarında kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir sakinlerinin daha güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için başlatılan bu çalışmalar, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan mobil ekipler, yürüyüş yollarında meydana gelen deformasyonlara hızla müdahale ediyor. Ekipler, özellikle yoğun kullanılan bölgelerdeki bozulmuş ve yıpranmış zeminlere yönelik onarımları titizlikle tamamlıyor. Ayrıca yenilenen alanlarda, estetik görünüme ve dayanıklılığa öncelik verilerek modern materyaller kullanılıyor.

Şehir Geneline Yayılıyor

Bakım ve onarım çalışmaları, yalnızca merkezde değil, ilçelerde de geniş kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu parklar, mesire alanları ve okul çevrelerindeki yürüyüş yolları da projeye dâhil edilmiş durumda. Vatandaşların günlük yaşamlarında sıkça kullandığı bu alanlarda yürütülen çalışmalar, hem yaya güvenliğini artırmayı hem de şehre estetik bir değer katmayı amaçlıyor.

Vatandaşlardan Tam Not

Çalışmalar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için daha güvenli bir ortam sunmayı hedefliyor. Yenilenen yürüyüş yollarını kullanan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaya güvenliğine yönelik bu tür projelerin artarak devam edeceği ve önümüzdeki dönemde daha fazla bölgenin yenileme programına alınacağı belirtildi. Yürüyüş yollarındaki bu modernizasyon çalışmalarıyla Kahramanmaraş, daha yaşanabilir ve güvenli bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.