Depremin etkilediği Afşin'de yaz Kur'an kursları başladı Depremin etkilediği Afşin'de yaz Kur'an kursları başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele kapsamında 55 araç ve 110 personelle şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; sivrisinek, karasinek, pire, kemirgenler ve akrep gibi zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü ve vatandaşların ilaçlama ile ilgili taleplerini 0 344 241 12 41 numaralı hattan iletebilecekleri belirtildi.
 