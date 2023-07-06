Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele kapsamında 55 araç ve 110 personelle şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; sivrisinek, karasinek, pire, kemirgenler ve akrep gibi zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü ve vatandaşların ilaçlama ile ilgili taleplerini 0 344 241 12 41 numaralı hattan iletebilecekleri belirtildi.

