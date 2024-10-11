Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana tüm alanlarda yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların oluşturduğu görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Şehrin muhtelif noktalarında konuşlanan Zabıta ekipleri, asfalta harç dökerek yolların zarar görmesine sebebiyet veren, yola atık dökerek trafik güvenliği açısından risk oluşturan beton mikserleri ve ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıyor.

Yapılan uyarılara rağmen döküm aksamında sızıntı önleyici kapak veya torba bulundurmayan, beton harcı dökerek asfalta zarar veren ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen araçlara mevzuat gereğince 106 bin 229 TL’ye varan para cezası kesiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ağır tonajlı araçların trafikte seyir halinde beton dökerek ilerlemesi, mikserin döküm aksamında sızıntıyı önleyici kapak bulundurulmaması, beton atıkları ve molozların aykırı bir şekilde çevreye dökülmesi durumunda ALO 153’e ihbarda bulunulabileceği duyuruldu.