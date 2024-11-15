Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal desteklerle vatandaşların takdirini kazanan ve gönül köprüleri inşa eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Derepazarı’nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Büyükşehir’in çorba ikramı, insanların içi kadar gönülleri de ısıttı.

Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ikramı, hem iç ısıtan hem de manevi destek sağlayan bir yardım olarak öne çıkıyor.

Vatandaşlar, böylesi bir hizmetin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bölge esnaflarından Mehmet Keten, “Bugün burada dağıtılan çorba ikramı bizler için iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Necip Balseven, “Fırat Başkanımız sağ olsun göreve geldiği günden beri hiç durmadan çalışıyor. Bugün de burada çorba ikramı oluyor. Hizmetlerden çok memnunuz, Allah razı olsun” diye konuştu. Gülseren Dilken, “Bu tür etkinlikler ve ikramlar çok faydalı ve güzel oluyor. Başkanımızdan Allah razı olsun, kendisine çok değer veriyoruz. Çorba da çok harika olmuş” cümlelerini kaydetti. Ekrem Kantırmış, “Bu tür organizasyonlar kaynaşmamıza vesile oluyor. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık” dedi.