Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü dolayısıyla şehirde kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Seydihan İmalı, Berat Nuri Beyaz, Ahmet Yasir Aslan ve Gökay Bostancı’yı hanelerinde ziyaret etti. DMD hastalığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve aile bireylerine moral vermek için gerçekleştirilen ziyarette ekipler, DMD hastası çocuklarla da yakından ilgilendi. Ekipler, çeşitli hediyelerle de çocukların yüzlerini güldürdü. İmalı, Beyaz, Aslan ve Bostancı aileleri, ilgi ve alakalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Mücadelemiz Devam Ediyor

DMD hastası Gökay Bostancı’nın annesi Ayten Bostancı, “Gökay’ın DMD hastası olduğunu öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Daha sonra bu hastalıkla mücadele etmek için tedavi yolları aradık. Mücadelemiz devam ediyor. Çocuğum hastalığı dolayısıyla yaşıtlarından biraz geride kalıyor. Yürümekte ve koşmakta problemler yaşıyor” diye konuştu. Berat Nuri Beyaz’ın annesi Melike Beyaz ise, “Oğlumun DMD hastası olduğunu 2 yıl önce öğrendik. 2 yıldır düzenli olarak tedavi görüyoruz. Berat’ın kaslarını güçlü tutmaya çalışıyoruz. Fizyoterapistimizin tavsiye ettiği hareketleri uyguluyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz de bu süreçte bizlerin yanında yer alıyor” diye konuştu.

Vatandaşlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “7 Eylül DMD Farkındalık Günü dolayısıyla şehrimizde DMD hastası çocuklarımızı ve ailelerini hanelerinde ziyaret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. DMD hastalığını duyurabilmek, farkındalık oluşturabilmek ve ailelerimize bu süreçte destek olabilmek için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.