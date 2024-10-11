Sosyal belediyecilik çerçevesinde Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği faaliyet ve projelerle vatandaşların takdirini kazanan ve Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik ve gösteriler gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Piazza AVM iş birliğiyle gerçekleştirilecek programda; takı tasarım atölyesi, makrome örgü bileklik yapımı, palyaço, yüz boyama ve balon uçurma gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler kız çocuklarıyla buluşacak. 12 Ekim Cumartesi günü Piazza AVM’de saat 13.00’da başlayacak etkinlikler 16.00’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Dünya Kız Çocukları Günü programına tüm kız çocukları davet edildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR