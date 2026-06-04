Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun şekilde sürdürülen asfalt seferberliği kapsamında Elbistan’da kapsamlı yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yol zemini modern asfaltla yenileniyor. Böylece hem sürüş konforunun artırılması hem de yolun uzun yıllar boyunca dayanıklılığının korunması hedefleniyor.

Çalışmaların Yüzde 75’i Tamamlandı

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Ekiplerin sahadaki yoğun çalışmaları neticesinde Pınarbaşı Caddesi’nde sıcak asfalt serimi yüzde 75 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştı.

11 Bin Ton Asfalt Kullanılacak

Toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki arterde yürütülen çalışmalarda toplam 11 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Yoğun araç trafiğine hizmet veren cadde, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla daha dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım standardına kavuşacak.

Hedef 10 Haziran’da Tamamlamak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Caddesi’nde titizlikle yürütülen sıcak asfalt çalışmalarının 10 Haziran tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte Pınarbaşı Caddesi, yenilenen üstyapısıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Prestij Caddesine Dönüştürülecek

Proje kapsamında, Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından kapsamlı çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında cadde boyunca modern yürüyüş yolları oluşturulacak. Vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği kaldırımların yanı sıra estetik aydınlatma sistemleri de hayata geçirilecek.