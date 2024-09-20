Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi ile Güney Bağlantı Yolu arasında açtığı yeni güzergâhta çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yeni güzergâhta kazı, dolgu ve zemin hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da bulvar üzerine 32 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip yeni bir menfez inşa ediliyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yeni bulvar; asfaltı, yol çizgi ve levhalandırma uygulamaları, aydınlatma ve yürüyüş yollarıyla hizmete sunulacak.