Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

“Büyükşehir’le Güvenli Evim” projesiyle, özellikle evlerinde yalnız yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği riskleri azaltmak hedefleniyor. Bu kapsamda, evlerin çeşitli noktalarına önleyici materyaller monte ediliyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda; köşe koruyucular, priz ve pencere kilitleri, kaymaz halılar, tutunma barları, erişilebilir klozet ve lavabo gibi ekipmanlar evlere yerleştiriliyor. Projeyle ev kazalarının önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada, Türkiye’ye örnek olan uygulamanın şehir genelinde daha fazla vatandaşa ulaşması için yaygınlaştırılarak sürdürüleceği belirtildi.