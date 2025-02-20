Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet sunuluyor.

Bu kapsamda toplamda 2 bin 400 vatandaşa yönelik kapsamlı destek programı uygulanıyor.

65 yaş üstü vatandaşların hayat kalitesini artırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sunulan hizmetler arasında ev temizliği, fizyoterapi, berber hizmetleri, sağlık takibi, öz bakım ve psikolojik danışmanlık yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, periyodik olarak vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yalnız yaşayan yaşlıların hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenli olarak ev temizliği hizmeti sunuyor.

Ayrıca, berber hizmeti sayesinde yaşlı vatandaşların saç ve sakal bakımları yapılarak kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanıyor.

Sağlık takibi ve fizyoterapi hizmetleriyle yaşlı bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için destek sağlanıyor.

Hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlara yönelik fizyoterapi uygulamaları yapılırken, sağlık takipleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Bunun yanı sıra, yaşlı vatandaşları desteklemek amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.

Hizmetlerin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirten yaşlılar, belediyenin kendilerini unutmadığı için duydukları mutluluğu ifade etti.