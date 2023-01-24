Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte çeşitli fonksiyonlarda şehre hizmet eden bina, gerçekleştirilen tadilat çalışmalarıyla baştan uca yenilendi.

İç ve dış mekânıyla birlikte bir bütün olarak yenilenen yapı, modern görünüme kavuşturuldu.

Tesisin dış kaplamaları restore edilirken bina içerisinde lavabolar, zemin ve tavan kaplamaları, elektrik ve ısınma tesisatları baştan sona yenilendi.

Çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen sosyal tesis, çeşitli organizasyonlarda mahalle halkına hizmet verecek.