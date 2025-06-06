Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirmesi amacıyla şehir merkezinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla özellikle şehir merkezindeki yoğun kullanım alanlarında detaylı temizlik yapıldı.

Ekipler, gece saatlerinde onlarca temizlik aracı ve personelle Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, Kapalı Çarşı ve çevresinde yoğun bir temizlik mesaisi yürüttü.

Bölgedeki kaldırımlar, yollar ve oturma alanları temizlenerek hem görsel hem de hijyenik açıdan daha sağlıklı bir hale getirildi.

Şehir merkezindeki çalışmaların yanı sıra ana arterlerde de araçlarla temizlik çalışmaları yapıldı. Caddeler temizlenirken yol kenarlarında biriken çöp ve atıklar da ekipler tarafından toplanarak bertaraf edildi.

Bu çalışmalarla hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de bayram boyunca yoğunlaşacak yaya ve araç trafiğinin daha sağlıklı bir şekilde akışının sağlanması hedefleniyor.

Bayram Boyunca Ekipler Görev Başında Olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince de temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve temiz bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacak. Özellikle kurban kesim alanları, pazar yerleri ve ortak kullanım alanlarında yoğun temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürdürülecek” ifadelerine yer verildi.