Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni sosyal donatı alanları ve çok fonksiyonlu tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan yapının iç ve dış mekânında tadilat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplamda 530 metrekare alan üzerine konumlandırılan yapıda ince inşaat, mekanik ve elektrik imalatları sürüyor. 2 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında iç ve dış mekânıyla baştan uca yenilenecek yapı, çok fonksiyonlu olarak Saçaklızade Mahallesi’ne hizmet edecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak çok fonksiyonlu tesisin hizmete alınması hedefleniyor.

“Çok Güzel Bir Eser Ortaya Çıkıyor”

Mahalleye kazandırılacak çok amaçlı sosyal tesisin önemine değinen Saçaklızade Mahalle Muhtarı Ümit Bayrak, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mahallemize kazandırılan bu tesis çeşitli etkinliklerde hemşehrilerimize hizmet edecek. Çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde de tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek. Saçaklızade’ye en güzeli yakışırdı ve en güzeli de oluyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.