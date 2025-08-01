Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Onikişubat Haydarbey Mahallesi’nin ana ulaşım arterlerinden biri olan Genç Osman Caddesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, artan araç ve yaya trafiği sebebiyle yıpranan caddenin 1 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla yenilenerek modernize edildi.

Gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, sürücülerin ve mahalle sakinlerinin takdirini kazanırken, ulaşım güvenliği ve konforu da üst seviyeye çıkarıldı.

Yol üzerinde dikey ve yatay işaretleme uygulamaları da tamamlanarak trafik akışı daha güvenli hale getirildi.

Modernize edilen yol, hem araç geçişini kolaylaştırdı hem de yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmesine imkân sundu.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, Genç Osman Caddesi’nin mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu güzergâh mahallemizin ana ulaşım damarı. Bu yenileme çalışmaları sayesinde hem araç trafiği rahatladı hem de cadde çok daha nezih bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve emeği geçen tüm ekiplere mahallemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.