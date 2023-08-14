Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında saha çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürürken bir yandan da farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ‘Mevlana Yılı 750. Vuslat Yıl Dönümü’ kapsamında 15 Ağustos Salı günü Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlevi Sema gösterisi düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.