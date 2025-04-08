Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Onikişubat’a bağlı Vadi Mahallesi’nin en işlek arterlerinden biri olan Süleyman Çelebi Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, hem araç trafiğinin hem de yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Süleyman Çelebi Caddesi’nin mevcut asfaltı yenileniyor.

Altyapı çalışmaları ve zamanla oluşan deformasyonlar nedeniyle zarar gören yol yüzeyi, modern tekniklerle yeniden düzenlenerek hem sürüş güvenliği hem de yol konforu artırılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde sürdürülen yol bakım ve yenileme çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiği vurgulanırken, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların en aza indirilmesi için tüm ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı ifade edildi.