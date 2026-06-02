Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Cadde cadde, sokak sokak eş zamanlı olarak devam eden asfalt uygulamalarıyla, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerinden faydalanması hedefleniyor.

Bu kapsamda çalışmaların son durağı Dulkadiroğlu’ndaki Yavuz Selim Mahallesi oldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda sıcak asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı yatırımlarının ardından yıpranan ve sürüş kalitesini olumsuz etkileyen yol yüzeyleri sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Hedef Daha Güvenli ve Modern Ulaşım

Geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan çalışmalar kapsamında Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 73006., 73008., 73010., 73013., 73019., 73015., 73014. 73023., 73030., 73021., 73028., 73026., 73024., 73022. ve 73016. sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yollarda gerçekleştirilen sıcak asfalt serimiyle hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de şehir içi ulaşımın kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanıyor.