Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, meslek edindirme kurslarında yüzlerce kişiye onlarca atölyede eğitimler veren ve vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Piazza AVM’de birbirinden renkli ve eğlenceli atölyeleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Piazza AVM ev sahipliğinde daha önce Anneler Günü ve Kadınlar Günü’nde; takı tasarım, ebru sanatı tekniği ve seramik boyama atölyelerini vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Dekoratif Ahşap Boyama Atölyesi düzenleyecek. 18 Mayıs Cumartesi günü Piazza AVM’nin zemin katında 14.00 – 18.00 saatleri arasında düzenlenecek atölyeye tüm vatandaşlar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, birbirinden eğlenceli ve renkli atölyelerin vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi